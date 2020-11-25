Buraya yazın gelenler koronavirüs nedeniyle evlerine dönmüyor
Karadeniz’deki köylerine yaz döneminde gelen çay ve fındık üreticileri ile tatilciler koronavirüs nedeniyle evlerine dönmüyor.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı vatandaşlar, tedbir almayı sürdürüyor. Çay ve fındık hasadı için özellikle yaz aylarında İstanbul, Bursa ve Ankara gibi büyükşehirlerden Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki memleketlerine gelenler ile tatilciler, koronavirüs vaka sayılarının artması ve sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden getirilmesi nedeniyle geri dönmüyor.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde temiz hava, doğal ortam ve eşsiz manzaralı köylerinde, gündüzleri bağ-bahçe işleriyle uğraşanlar, soğuk havalarda sobanın yanında ısınarak, vakit geçiriyor. Koronavirüsten korunup köyde kendilerini güvende hissettiklerini dile getiren Karadenizli kadınlar, sobaların üzerinde yemeklerini pişiriyor, torunları için el emeğiyle çorap ve atkı örüyor. Önceki yıllarda kış aylarında sessizliğe bürünen köy evlerine çekilenler, yeşil doğada izole yaşam sürüyor.
Amerika’da yaşayan Şaban Ali Çamkesen daha önce kısa süreliğine geldiği köyünden salgın dolayısıyla geri dönmeyi düşünmediğini belirterek, “Bu yıl hastalıktan dolayı planlarım değişti, kışı da köyde geçireceğim.