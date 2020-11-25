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  3. 25 Kasım 2020 17:35

Buraya yazın gelenler koronavirüs nedeniyle evlerine dönmüyor

Karadeniz’deki köylerine yaz döneminde gelen çay ve fındık üreticileri ile tatilciler koronavirüs nedeniyle evlerine dönmüyor.

Buraya yazın gelenler koronavirüs nedeniyle evlerine dönmüyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı vatandaşlar, tedbir almayı sürdürüyor. Çay ve fındık hasadı için özellikle yaz aylarında İstanbul, Bursa ve Ankara gibi büyükşehirlerden Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki memleketlerine gelenler ile tatilciler, koronavirüs vaka sayılarının artması ve sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden getirilmesi nedeniyle geri dönmüyor.

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Buraya yazın gelenler koronavirüs nedeniyle evlerine dönmüyor

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde temiz hava, doğal ortam ve eşsiz manzaralı köylerinde, gündüzleri bağ-bahçe işleriyle uğraşanlar, soğuk havalarda sobanın yanında ısınarak, vakit geçiriyor. Koronavirüsten korunup köyde kendilerini güvende hissettiklerini dile getiren Karadenizli kadınlar, sobaların üzerinde yemeklerini pişiriyor, torunları için el emeğiyle çorap ve atkı örüyor. Önceki yıllarda kış aylarında sessizliğe bürünen köy evlerine çekilenler, yeşil doğada izole yaşam sürüyor.

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Buraya yazın gelenler koronavirüs nedeniyle evlerine dönmüyor

Amerika’da yaşayan Şaban Ali Çamkesen daha önce kısa süreliğine geldiği köyünden salgın dolayısıyla geri dönmeyi düşünmediğini belirterek, “Bu yıl hastalıktan dolayı planlarım değişti, kışı da köyde geçireceğim.

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Buraya yazın gelenler koronavirüs nedeniyle evlerine dönmüyor

Bu hastalıkta ne olacağını bilmiyoruz. Burada, temiz havada, daha sakin, sessiz, temassız bir ortamda hastalığın yoğunlaştığı bu dönemi geçireceğim. Bu dönemde işinin başına dönmesi gereken çoğu kişi de köyde kalmayı tercih etti.

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