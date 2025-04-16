Burdur’da yaşlı adam evinde yanmış halde bulundu
Burdur’da yalnız yaşayan yaşlı bir adam, evinde vücudunun bir kısmı yanmış halde ölü olarak bulundu.
Kaynak: İHA
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Necatibey Mahallesi Necatibey Caddesi üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, evde yalnız yaşayan 82 yaşındaki S.N.’tan haber alamayan yakınları, komşularından evi kontrol etmelerini istedi.
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Kapıyı açarak içeri giren komşular, S.N.’ı oturduğu koltukla birlikte vücudunun bir kısmı yanmış halde hareketsiz olarak buldu.
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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, S.N.’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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