Burdur'un müze ve ören yerleri turistlerin uğrak noktası haline geldi

KİBYRA'YA ZİYARETÇİ ARTTI

Geçen yıl 80 bin kişinin ziyaret ettiği Sagalassos Antik Kenti'ni bu yıl 42 bin kişi gezdi. Geçen yıl 35 bin kişinin gezdiği Burdur Arkeoloji Müzesi 2020 yılında 8 bin, geçen yıl 7 bin ziyaretçiyi ağırlayan kent merkezindeki Doğa Tarihi Müzesi ise bu yıl 3 bin kişiyi ağırladı. Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası'nı bu yıl 65 bin kişi gezerken, bu rakam geçen yıl 114 bin olarak gerçekleşmişti. Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde ise bu yıl geçen yıla göre ziyaretçi sayısı arttı. Kibyra Antik Kenti'ni geçen yıl 15 bin kişi gezerken bu yıl bu sayı 22 bin oldu.



