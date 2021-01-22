Burdur'un müze ve ören yerleri turistlerin uğrak noktası haline geldi
Burdur müze ve ören yerleriyle her yıl yerli ve yabancı birçok turistin uğrak noktası haline gelirken tarihi güzellikler görenleri hayran bırakıyor.
Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü ve lavanta bahçeleriyle alternatif turizm merkezi olan Burdur, müzeleri ve antik kentleriyle de dikkati çekiyor. Burdur Arkeoloji Müzesi, 'Gladyatörler şehri' olarak bilinen ardıç ve sedir ormanlarıyla kaplı 1350 metre yüksekliğe kurulmuş, Gölhisar Ovası'nın batı yamacına hakim Kibyra Antik Kenti, Ağlasun ilçesinde MÖ 3000 döneminde, Anadolu'nun yerel halkı olarak kabul edilen Luwiler'in yerleştiği, sonrasında onlarca medeniyete ev sahipliği yapan 1600 metre yüksekliğe kurulan antik Roma kenti Sagalassos turizme hizmet ediyor. Yabancı tatilcilerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından tur otobüsleriyle kente gelen binlerce kişi, Burdur'un turistik ve tarihi yerlerini ziyaret ediyor, doğal güzellikleri önünde fotoğraf çektiriyor.
ZİYARETÇİ YÜZDE 44 AZALDI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayının sonunda ziyarete kapatılan müze ve ören yerleri 1 Haziran'daki normalleşme adımlarının atılması ile birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Burdur'daki müze ve ören yerlerini 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 44 azalışla 140 bin yerli ve yabancı turist gezdi. Bu rakam 2019 yılında 250 bin kişi olarak gerçekleşti.
KİBYRA'YA ZİYARETÇİ ARTTI
Geçen yıl 80 bin kişinin ziyaret ettiği Sagalassos Antik Kenti'ni bu yıl 42 bin kişi gezdi. Geçen yıl 35 bin kişinin gezdiği Burdur Arkeoloji Müzesi 2020 yılında 8 bin, geçen yıl 7 bin ziyaretçiyi ağırlayan kent merkezindeki Doğa Tarihi Müzesi ise bu yıl 3 bin kişiyi ağırladı. Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası'nı bu yıl 65 bin kişi gezerken, bu rakam geçen yıl 114 bin olarak gerçekleşmişti. Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde ise bu yıl geçen yıla göre ziyaretçi sayısı arttı. Kibyra Antik Kenti'ni geçen yıl 15 bin kişi gezerken bu yıl bu sayı 22 bin oldu.
BURDUR MÜZESİ
Ceviz ezmesiyle de gelenlere eşsiz bir lezzet sunan Burdur'da tatilcilerin ilk durak noktası, 1969 yılında kurulan Burdur Arkeoloji Müzesi. Müzede, 20 bini arkeoloji, 34 bini Pers, klasik, Helen, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sikke ve 4 bine yakını da etnografik eser olmak üzere 57 binden fazla eser bulunuyor. Burdur Arkeoloji Müzesi'ni geçen yıl 35 bin kişi ziyaret etti. 2020 yılında ise bu rakam 8 bin olarak gerçekleşti.