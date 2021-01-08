Burger King logosunu değiştirdi! İşte ünlü firmaların logo devrimleri

Markanın yeni logosu yakın bir zamanda tüm reklamlarda ve ambalajlarda görülecek. Ancak şirketin dünya çağındaki 19 bin restoranının tamamen yenilemesi, biraz zaman alacak.



Şirket, yenilenen logosunu çalışan üniformalarına da yansıtacak ve reklamlarında kendi çalışanlarına yer verecek.