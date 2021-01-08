Burger King logosunu değiştirdi! İşte ünlü firmaların logo devrimleri
Dünyanın en büyük fast food zincilerinden biri olan Burger King, 1999 yılında değiştirdiği klasik logosuna geri dönüş yaptı. İşte büyük firmaların logo değişimleri...
Yeni logonun retro tasarımlardan esinlenerek ortaya çıktığını belirten şirket, ilhamlarını 1969 yılından 1999’a kadar kullanılan eski logodan aldıklarını dile getirdi. Daha yuvarlak detaylara sahip bu yeni logo, markanın görsel kimliği haline gelecek.
Markanın yeni logosu yakın bir zamanda tüm reklamlarda ve ambalajlarda görülecek. Ancak şirketin dünya çağındaki 19 bin restoranının tamamen yenilemesi, biraz zaman alacak.
Şirket, yenilenen logosunu çalışan üniformalarına da yansıtacak ve reklamlarında kendi çalışanlarına yer verecek.
KIA ilk olarak 1994'te tanıttığı ve 2004 yılında güncellediği logosunu değiştirdi. El yazısını andıran yeni logo, Güney Kore'nin Incheon kentinde bir havai fişek gösterisiyle tanıtıldı.