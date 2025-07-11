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Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını: Bir mahalle boşaltıldı

Bursa-Balıkesir sınırında ormanlık alanda yangın çıktı. Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi yangın tehdidi sebebiyle boşaltıldı.

Kaynak: DHA/İHA
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını: Bir mahalle boşaltıldı - Resim: 1

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Düğüncüler Mahallesi ile Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Bayıryüzügüney Mahallesi arasında orman yangını çıktı. 

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Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını: Bir mahalle boşaltıldı - Resim: 2

İhbar üzerine Bursa ve Balıkesir Osman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Dursunbey ilçesine bağlı Adaören Mahallesi’ne yaklaştı.

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Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını: Bir mahalle boşaltıldı - Resim: 3

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Dursunbey ilçemiz Bayıryüzügüney ve Adaören Mahalleleri kırsalı ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sirayet eden yangına, 3 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri, 2 dozer, 1 kepçe, 16 hizmet aracı, 2 TOMA aracı, 3 ambulans, 6 otobüs ve toplam 174 personelle müdahale edilmektedir" ifadelerini kullandı.

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Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını: Bir mahalle boşaltıldı - Resim: 4

Yangının tehdit ettiği Dursunbey'e bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgedeki söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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