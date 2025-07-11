Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını: Bir mahalle boşaltıldı
Bursa-Balıkesir sınırında ormanlık alanda yangın çıktı. Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi yangın tehdidi sebebiyle boşaltıldı.
Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Düğüncüler Mahallesi ile Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Bayıryüzügüney Mahallesi arasında orman yangını çıktı.
İhbar üzerine Bursa ve Balıkesir Osman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Dursunbey ilçesine bağlı Adaören Mahallesi’ne yaklaştı.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Dursunbey ilçemiz Bayıryüzügüney ve Adaören Mahalleleri kırsalı ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sirayet eden yangına, 3 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri, 2 dozer, 1 kepçe, 16 hizmet aracı, 2 TOMA aracı, 3 ambulans, 6 otobüs ve toplam 174 personelle müdahale edilmektedir" ifadelerini kullandı.
Yangının tehdit ettiği Dursunbey'e bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgedeki söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.