Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi

Olay sonrası açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, saldırıyı Yıldırım ilçesi ve buradaki mahalle sakinlerine kesinlikle mal etmediklerini ifade ederek, "Bunun şahsi bir olay olduğunu düşünüyorum. Biz halkımızı kucaklamaya, Bursalılar ile buluşmaya, onların dertleriyle dertlenmeye, sokakta olmaya devam edeceğiz" dedi.