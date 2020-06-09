Bursa emniyetinde koronavirüs paniği! 30 polis karantinaya alındı

1 KİŞİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Cezaevine gönderilen tutuklu sanıklara önce koronavirüs testi yapıldı. Yapılan değerlendirmenin sonucunda bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine sanığı gözaltına alan ve evinde arama yapan polislerle ve temas halinde bulunduklarımeslektaşları karantina altına alındı.



