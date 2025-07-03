Bursa Gemlik'teki depremler sonrası uykuları kaçıracak uyarı: ''Her an olabilir''

Depremlerin meydana geldiği Şahinyurdu bölgesinin, büyük ve yıkıcı bir deprem üretme potansiyeline sahip olmadığını söyleyen Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, "Resmi kanallardan yapılan açıklamalara göre, herhangi bir kaybın olmaması sevindirici. Deprem ülkesindeyiz. 6 Şubat'ın izleri daha silinmemişken, vatandaşlarda bu durum hassasiyet oluşturuyor. 2 gündür yaşadığımız depremler, insanların hissettiğine bakılırsa 3 tane deprem yaşadık diyebiliriz. Ancak Temmuz'un 1'inde toplam 8 adet deprem meydana geliyor. 2 Temmuz tarihinde de yine akşam saatlerine kadar toplam 6 adet, toplamda 14 deprem meydana geliyor. Depremlerin hangi noktada oluştuğu bizim için önemli. Deprem çözümlerine baktığımız zaman, depremin olduğu bölge, Gemlik Şahinyurdu bölgesinde ve dar bir bölgede yoğunlaştığını görüyoruz. Depremlerin mekanizma çözümlerine baktığımız zaman da eğim atımlarının normal faylar üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bakarsak çok büyük, yıkıcı depremler üretebilme potansiyeli olmayan bir bölge. Ancak bu depremlerin devamı gelebilir. Vatandaşlarımız tedirgin olmasın" dedi.