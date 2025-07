Bursa Gemlik'teki depremler sonrası uykuları kaçıracak uyarı: ''Her an olabilir''

'BÜYÜK MARMARA DEPREMİ HER AN OLABİLİR'

Mehmet Yıldız, "Bizi korkutan büyük Marmara depremi. 17 Ağustos Gölcük depreminden sonra artık daha batıda, Marmara'da bir deprem bekleniyor. Yine 1065 yılında Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın orta kolu olan Geyve, Mekece, İznik Gölü'nün güneyinden ve Gemlik merkezinden batıya doğru devam eden bir orta kolu var. Burada oluşabilecek bir deprem. Yakın tarihte 1065 yılında bir deprem gerçekleşiyor. Tekrarlama periyodu 1000 yıl. Özetle her an olabilir. Deprem bugün de olsa 10 sene sonra da olsa dünyanın yaşı göz önünde bulundurulduğunda, bu her an anlamına geliyor" diye konuştu.