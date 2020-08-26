Bursa'da çevre felaketi büyüyor! Binlerce balık öldü

Ülkü Mahalle Muhtarı Taner Bayrak, “Gördüğünüz gibi dünden bugüne fark eden tek şey ölen balık sayısının artması. Balık ölümleri devam ediyor. Kuraklık had safhada. Dün olduğu gibi bugün de Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Belediyesi tankerlerini gönderdi. Havadan oksijenli su vermeye çalışıyoruz. Kokudan da fark ettiğiniz gibi ölümler artıyor. Su iyice bitti ve bu balık ölümlerinin de devamı gelecek. Ne yapılması gerekiyorsa yapalım, yoksa burada su kalmayacak. Balıkçıl kuşlar ölmek üzere olan balıkları topluyor. Şu an yapılması birinci öncelikli şey bu ölü balıkların buradan kaldırılmasıdır” dedi.