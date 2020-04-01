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  3. 01 Nisan 2020 10:45

Maske ve dezenfektan kaçakçılarına baskın

Bursa'da, kaçak maske ve dezenfektan üretimine yönelik birçok adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Maske ve dezenfektan kaçakçılarına baskın

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde kaçak maske ve dezenfektan üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. 

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Maske ve dezenfektan kaçakçılarına baskın

Ekipler, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 

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Maske ve dezenfektan kaçakçılarına baskın

Çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Şirinevler Mahallesi 99'uncu Sokak'ta V.Y.'ye ait iş yerinde 10 bin maske, Ortabağlar Mahallesi 8'inci Dilek Sokak'ta A.C. ve A.B'ye ait iş yerinde de 4 bin 500 maske ele geçirdi. Ekipler, Alaaddinbey Mahallesi Atilla Tatveren Caddesi'nde O.Ö. ve F.Y.'ye ait iş yerinde de yaklaşık 2 ton dezenfektan ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

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Maske ve dezenfektan kaçakçılarına baskın

Kaçak üretilen maske ve dezenfektana el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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