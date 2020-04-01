Maske ve dezenfektan kaçakçılarına baskın

Çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Şirinevler Mahallesi 99'uncu Sokak'ta V.Y.'ye ait iş yerinde 10 bin maske, Ortabağlar Mahallesi 8'inci Dilek Sokak'ta A.C. ve A.B'ye ait iş yerinde de 4 bin 500 maske ele geçirdi. Ekipler, Alaaddinbey Mahallesi Atilla Tatveren Caddesi'nde O.Ö. ve F.Y.'ye ait iş yerinde de yaklaşık 2 ton dezenfektan ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirdi.