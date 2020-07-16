  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 16 Temmuz 2020 08:20

Bursa'da tarihi bina yangında kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın merkez Ormangazi ilçesinde tarihi bir bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. 10 itfaiye aracı müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saat sonra söndürüldü.

Bursa'da tarihi bina yangında kullanılamaz hale geldi

Yangın saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Yahşibey Mahallesi'nde bulunan tarihi metruk binada meydana geldi. 

1/ 8
Bursa'da tarihi bina yangında kullanılamaz hale geldi

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

2/ 8
Bursa'da tarihi bina yangında kullanılamaz hale geldi

10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi. 

3/ 8
Bursa'da tarihi bina yangında kullanılamaz hale geldi

Tarihi binada geçtiğimiz Ocak ayında da yangın çıkmış ve bu yangında hasar görmüştü. 

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM