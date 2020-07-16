Bursa'da tarihi bina yangında kullanılamaz hale geldi
Bursa'nın merkez Ormangazi ilçesinde tarihi bir bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. 10 itfaiye aracı müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saat sonra söndürüldü.
Yangın saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Yahşibey Mahallesi'nde bulunan tarihi metruk binada meydana geldi.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.