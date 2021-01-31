Bursa'da 120 yıllık tarihi bina yandı

İtfaiye ekipleri, hatalı park ve sokakların dar olması nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine itfaiyecilere polisler yardımcı oldu. Polis ekipleri, yanan tarihi binanın çevresindeki diğer ahşap binaları tahliye ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı.