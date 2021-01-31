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  3. 31 Ocak 2021 22:37

Bursa'da 120 yıllık tarihi bina yandı

Mahalle sakinlerinden Tevfik Püsküllü, alevlerin ahşap binayı kısa sürede sardığını belirterek, "Yangın bir anda çıktı ve bina ahşap olduğu için de her tarafı 2- 3 dakika içerisinde alev sardı" dedi.

Bursa'da 120 yıllık tarihi bina yandı

Mahalle sakinlerinden Tevfik Püsküllü, alevlerin ahşap binayı kısa sürede sardığını belirterek, "Yangın bir anda çıktı ve bina ahşap olduğu için de her tarafı 2- 3 dakika içerisinde alev sardı" dedi.

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Bursa'da 120 yıllık tarihi bina yandı

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yahşibey Mahallesi, Yahşibey Caddesi üzerinde, surların arasında kalan 3 katlı, tarihi 120 yıllık ahşap binada, saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.

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Bursa'da 120 yıllık tarihi bina yandı

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında, binanın ahşap olmasının da nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri, sevk edildi.

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Bursa'da 120 yıllık tarihi bina yandı

İtfaiye ekipleri, hatalı park ve sokakların dar olması nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine itfaiyecilere polisler yardımcı oldu. Polis ekipleri, yanan tarihi binanın çevresindeki diğer ahşap binaları tahliye ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı.

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