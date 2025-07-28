Bursa'da alevler yeniden yükseldi
Bursa'nın Harmancık ilçesindeki orman yangını yeniden etkili olmaya başladı.
Kaynak: İHA
Bursa’nın Harmancık ilçesi Meyran rampası mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, akşam saatlerinde yeniden alevlendi.
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Bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra gönüllüler de sevk edildi.
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Ormanlık alanda yükselen alevlere çok sayıda kara ve hava ekibi müdahale ediyor.
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Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeden kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle Çakmak köyüne giriş çıkış yasaklandı.
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