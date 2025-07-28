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Bursa'da alevler yeniden yükseldi

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki orman yangını yeniden etkili olmaya başladı.

Kaynak: İHA
Bursa'da alevler yeniden yükseldi - Resim: 1

Bursa’nın Harmancık ilçesi Meyran rampası mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, akşam saatlerinde yeniden alevlendi. 

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Bursa'da alevler yeniden yükseldi - Resim: 2

Bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra gönüllüler de sevk edildi. 

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Bursa'da alevler yeniden yükseldi - Resim: 3

Ormanlık alanda yükselen alevlere çok sayıda kara ve hava ekibi müdahale ediyor. 

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Bursa'da alevler yeniden yükseldi - Resim: 4

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeden kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle Çakmak köyüne giriş çıkış yasaklandı.

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