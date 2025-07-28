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  4. Gece görüşlü helikopter ve uçak olmayınca Bursa'da yangına pet şişeli müdahale!

Bursa'da alevlere karşı pet şişeli mücadele

Bursa'nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangınında ekiplerin su tankerlerinin giremediği bölgelere pet şişelerle su taşıyarak alevleri söndürmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
Bursa'da alevlere karşı pet şişeli mücadele - Resim: 1

Bursa’nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangını, gece saatlerinde etkisini artırarak geniş bir alana yayıldı. 

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Bursa'da alevlere karşı pet şişeli mücadele - Resim: 2

Havanın kararmasıyla birlikte alevler daha da belirgin hale gelirken, yangının oluşturduğu tehlike gözler önüne serildi. 

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Bursa'da alevlere karşı pet şişeli mücadele - Resim: 3

Yangına gece gündüz demeden müdahale eden ekipler, ulaşılması güç bölgelerde yoğun bir mücadele yürütüyor. 

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Bursa'da alevlere karşı pet şişeli mücadele - Resim: 4

Karadan müdahale eden ekipler, dört koldan yangına karşı savaş verirken, su tankerlerinin ulaşamadığı noktalarda ise pet şişelerdeki sularla söndürme çalışmaları yapılıyor.

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