Bursa'da alevlere karşı pet şişeli mücadele
Bursa'nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangınında ekiplerin su tankerlerinin giremediği bölgelere pet şişelerle su taşıyarak alevleri söndürmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
Bursa’nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangını, gece saatlerinde etkisini artırarak geniş bir alana yayıldı.
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Havanın kararmasıyla birlikte alevler daha da belirgin hale gelirken, yangının oluşturduğu tehlike gözler önüne serildi.
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Yangına gece gündüz demeden müdahale eden ekipler, ulaşılması güç bölgelerde yoğun bir mücadele yürütüyor.
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Karadan müdahale eden ekipler, dört koldan yangına karşı savaş verirken, su tankerlerinin ulaşamadığı noktalarda ise pet şişelerdeki sularla söndürme çalışmaları yapılıyor.
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