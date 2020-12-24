Bursa'da araç zeytinliğe yuvarlandı! 50 metre sürüklendikten sonra...
Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobil ağaçlara çarparak yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra ancak durabildi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Orhangazi- İznik kara yolunun Üreğil Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi.
İznik’ten Orhangazi yönüne giden Sami Atar yönetimindeki 54 ABF 173 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, zeytinliğe uçtu.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Zeytin ağaçlarına çarpan ve yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, hurdaya döndü.