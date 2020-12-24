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  3. 24 Aralık 2020 17:27

Bursa'da araç zeytinliğe yuvarlandı! 50 metre sürüklendikten sonra...

Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobil ağaçlara çarparak yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra ancak durabildi.

Bursa'da araç zeytinliğe yuvarlandı! 50 metre sürüklendikten sonra...

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Orhangazi- İznik kara yolunun Üreğil Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi.

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Bursa'da araç zeytinliğe yuvarlandı! 50 metre sürüklendikten sonra...

İznik’ten Orhangazi yönüne giden Sami Atar yönetimindeki 54 ABF 173 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, zeytinliğe uçtu.

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Bursa'da araç zeytinliğe yuvarlandı! 50 metre sürüklendikten sonra...

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Zeytin ağaçlarına çarpan ve yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, hurdaya döndü.

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Bursa'da araç zeytinliğe yuvarlandı! 50 metre sürüklendikten sonra...

SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Atar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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