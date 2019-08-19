Bursa'da ayı kurtarma operasyonu
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sulama havuzuna düşen anne ayı ve 2 yavrusu, yoğun çalışmalar sonucunda kurtarıldı. 2 yavru ayının yaralı olduğu belirlenirken, tedavilerinin ardından 3 ayı da yeniden doğaya salınacak.
Orhangazi ilçesindeki kırsal Heceler Mahallesi yakınlarındaki sulama havuzuna düşen bir anne ayı ve iki yavrusu burada mahsur kaldı.
Sabah erken saatlerde bölgeye zeytin ağaçlarını sulamak için gelen bir kişi, mahsur kalan ayıları fark etmesiyle birlikte durumu yetkililere haber verdi.
Bölgeye gelen Jandarma ve itfaiye ekipleri, ayıların yanına yaklaşamayınca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.