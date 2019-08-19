  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Ağustos 2019 14:23

Bursa'da ayı kurtarma operasyonu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sulama havuzuna düşen anne ayı ve 2 yavrusu, yoğun çalışmalar sonucunda kurtarıldı. 2 yavru ayının yaralı olduğu belirlenirken, tedavilerinin ardından 3 ayı da yeniden doğaya salınacak.

Bursa'da ayı kurtarma operasyonu

Orhangazi ilçesindeki kırsal Heceler Mahallesi yakınlarındaki sulama havuzuna düşen bir anne ayı ve iki yavrusu burada mahsur kaldı.

1/ 18
Bursa'da ayı kurtarma operasyonu

Sabah erken saatlerde bölgeye zeytin ağaçlarını sulamak için gelen bir kişi, mahsur kalan ayıları fark etmesiyle birlikte durumu yetkililere haber verdi.

2/ 18
Bursa'da ayı kurtarma operasyonu

Bölgeye gelen Jandarma ve itfaiye ekipleri, ayıların yanına yaklaşamayınca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

3/ 18
Bursa'da ayı kurtarma operasyonu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan ayıları kurtarmak için çalışma başlattı.

4/ 18
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM