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  3. 14 Ekim 2019 10:14

Bursa'da bin polisle şafak baskını

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bin polisin katılımıyla şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da bin polisle şafak baskını

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik ilçesinde eş zamanlı operasyon için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti.

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Bursa'da bin polisle şafak baskını

Uyuşturucu ve aranan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda bin polis görev alırken, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

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Bursa'da bin polisle şafak baskını

Eğitimli narkotik köpeği Rona ve Galya'nın da kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.

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Bursa'da bin polisle şafak baskını

Havadan drone ile takip edilen operasyonda ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi.

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