Bursa'da bir orman yangını daha: Zeytinlikler küle döndü
Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesin Çepni yolu üzerinde çıkan yangın bölgede bulunan bazı zeytinlikler, küle döndü.
Kaynak: İHA
Yangın, saat 11:30 civarında meydana geldi. Dumanı gören vatandaşların ihbarı sonucu bölgeye Bursa Büyükşehir İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 / 5
Tepede bulunan zeytinlik alandaki yangın, rüzgarın olmaması sebebiyle kısa sürede kontrol altına alınarak yerleşim bölgesine ulaşmadan söndürüldü.
2 / 5
Yaklaşık 3 dönüm alanda zeytin ağaçları yanarken çevredeki diğer zeytinlik alanlarına sıçramadan söndürüldü.
3 / 5
Yanan alanlarda soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili tahkikat da devam ediyor.
4 / 5