  4. Bursa'da bir orman yangını daha: Zeytinlikler küle döndü

Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesin Çepni yolu üzerinde çıkan yangın bölgede bulunan bazı zeytinlikler, küle döndü.

Kaynak: İHA
Bursa'da bir orman yangını daha: Zeytinlikler küle döndü - Resim: 1

Yangın, saat 11:30 civarında meydana geldi. Dumanı gören vatandaşların ihbarı sonucu bölgeye Bursa Büyükşehir İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Bursa'da bir orman yangını daha: Zeytinlikler küle döndü - Resim: 2

Tepede bulunan zeytinlik alandaki yangın, rüzgarın olmaması sebebiyle kısa sürede kontrol altına alınarak yerleşim bölgesine ulaşmadan söndürüldü. 

Bursa'da bir orman yangını daha: Zeytinlikler küle döndü - Resim: 3

Yaklaşık 3 dönüm alanda zeytin ağaçları yanarken çevredeki diğer zeytinlik alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Bursa'da bir orman yangını daha: Zeytinlikler küle döndü - Resim: 4

Yanan alanlarda soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili tahkikat da devam ediyor.

