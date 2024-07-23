Bursa'da büyük yangın... 4 fabrikaya sıçradı, evler boşaltıldı

Evler boşaltıldı

Fabrikaların yanındaki tüm evler de tedbir amacıyla boşaltıldı. Çevik kuvvetin toma araçlarının yanısıra, Tarım Aş'nin sulama tankerleri ve itfaiye ekiplerinin hem karadan hem de 40 metrelik merdivenle havadan müdahalesi sürüyor.