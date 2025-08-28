Bursa'da büyük yangın! Alevler yerleşim yerine yaklaştı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerini de tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA/İHA
Yenişehir’in Fethiye Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.
MAHALLELİ ANONSLA UYARILDI
Eski Marmaracık ve Yeni Marmaracık mahalleleri arasındaki ormanda çıkıp, Fethiye Mahallesi’nde etkili olan alevler, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi’ne ulaştı.
