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  3. 01 Şubat 2021 15:00

Bursa'da çoban tesadüfen buldu

Unesco'ya aday Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban, 2 galeriden oluşan esrarengiz bir mağara buldu. Bir koyunun düşmesi üzerine mağarayı bulduğunu ifade eden genç çoban, mağaradan gelen seslerin kendisini ürküttüğünü de söyledi.

Bursa'da çoban tesadüfen buldu

İznik'e bağlı Tacir Mahallesinde Adaçalı mevkiinde bulunan bir ormanlık alanda koyunlarını otlatan çoban Kemal Karaboğa, bir koyununun çukura düşmesi sonucu mağarayı keşfetti. Çukurun içine giren Karaboğa, gördüğü manzara karşısında şok oldu.

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Bursa'da çoban tesadüfen buldu

İki galeriden oluşan mağarayı keşfeden genç çoban durumu köylülere bildirdi. Mağarayı gören köylü de şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Bursa'da çoban tesadüfen buldu

Mağaradan gelen sesler ürküttü Yüksekliği 2 metre, genişliği 200 metrekare olan mağarayı keşfeden Kemal Karaboğa yaptığı açıklamada, "Buradan geçiyordum. Hayvanlarımın biri buraya düştü. İçine girdim.

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Bursa'da çoban tesadüfen buldu

Baktım değişik sesler geliyor, hemen ayrıldım. Geçtiğimiz günde yeniden buradan geçiyordum. "Hu hu" diye sesler geldi tedirgin oldum. Artık buralarda fazla bulunmuyorum" dedi.

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