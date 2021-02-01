Bursa'da çoban tesadüfen buldu

İznik'e bağlı Tacir Mahallesinde Adaçalı mevkiinde bulunan bir ormanlık alanda koyunlarını otlatan çoban Kemal Karaboğa, bir koyununun çukura düşmesi sonucu mağarayı keşfetti. Çukurun içine giren Karaboğa, gördüğü manzara karşısında şok oldu.