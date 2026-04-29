Bursa'da dehşet: Borç icrasına başlayan kadın avukatı öldürdü, kız kardeşini yaraladı!
Bursa’nın Gürsu ilçesinde, hukuki bir süreci kanlı bir baskınla durdurmaya çalışan saldırgan, genç bir avukatın hayatını kaybetmesine neden oldu. Borç-alacak meselesi yüzünden başlayan husumet, sokak ortasında kurşun yağmuruyla noktalandı.
Bursa’da icra takibi başlatan İstanbul Barosu avukatlarından H.K., müvekkili olan kız kardeşiyle birlikte saldırıya uğradı. Otomobille önlerini kesen borçlu H.Ç., iki kardeşe kurşun yağdırdı. Genç avukat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, dün saat 17.00 sularında Gürsu ilçesi Ağakörü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, saldırgan H.Ç., soğuk hava deposu sahibi E.Ç.’den 5 milyon TL değerinde armut kasası satın aldı ancak borcunu ödemedi. E.Ç., avukat olan kız kardeşi H.K. aracılığıyla icra takibi başlatınca taraflar arasında husumet oluştu.
Hakkındaki icra sürecini durdurmak için kardeşleri telefonla tehdit eden H.Ç., "Süreci durdurun" baskısı yaptı. Ancak iki kardeş geri adım atmayarak hukuki sürecin devam edeceğini belirtti. Dün akşam saatlerinde babaları ve erkek kardeşleriyle birlikte depoya yürüyen iki kız kardeş, siyah bir otomobille önlerini kesen H.Ç.’nin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırganın silahından çıkan kurşunlar, 26 yaşındaki avukat H.K.’nin göğsüne, kız kardeşi E.Ç.’nin ise dizine isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan kardeşlerin yardımına babaları ve çevredekiler koştu.