Bursa'da deniz ile kara birleşti
Bursa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sahil şeridinde deniz ile kara birleşti. Uludağ'da ise kar yağışı etkili oldu.
Kaynak: DHA
Bursa'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki 7 kilometre uzunluğundaki sahilde, dev dalgalar sahil bandını doldurdu.
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Deniz ile karanın birleştiği sahil şeridinde bulunan iş yerleri su ile dolarken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekipleri sahil şeridindeki suların tahliyesine başladı.
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ULUDAĞ'A KAR YAĞDI
Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Uludağ'da kar yağışına dönüştü. Meteoroloji yetkilileri yağışların gece boyunca devam edeceğini belirtirken; Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü.
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Kar yağışı, tesislerini yeni sezona hazırlayan otel sahiplerini sevindirdi.
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