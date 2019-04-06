Bursa'da denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı

'EN ÇOK TALEP EDİLEN BALIKLARDAN BİRİ' Kolay temizlenmesi, hızlı pişmesi, besleyiciliği ve fiyatının uygun olması nedeniyle en çok tercih edilen balıklardan olan gökkuşağı alabalığı, restoranlarda da lezzeti ve fiyatı ile yoğun ilgi görüyor.