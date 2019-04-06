Bursa'da denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı
Bursa'nın denize kıyısı olmayan Kestel ilçesindeki Babasultan Barajı'nda kurdukları tesis ile alabalık üreten firma, yılda yaptığı 300 tonluk üretimin 100 tonunu ihraç diyor. Doğal üretim gerçekleştirdiklerine vurgu yapan üretim yetkil
Bursa'nın Kestel ilçesi Babasultan Barajı'nda 2 yıl önce kurulan ve 12 ay aralıksız balık üreten Erbaylar Balık firması, alabalık ihracatında büyük değer kazandı.
Gökkuşağı cinsi alabalık üretilen tesiste, sudaki yaklaşık 10 kafeste balıklar 300 grama kadar büyütülüyor. Büyüme süreçlerinde sık sık boylarına göre ayrıştırılan, sağlık durumları kontrol edilen balıklar, ideal boya ulaştığında tekneler ile kıyıya taşınıp, sipariş noktalarına ulaştırılıyor.
10 personel ile yıllık 300 tona kadar üretim yapan firma, ortalama 100 ton ihracat yapıyor. İhracat gerçekleştirilen yerlerin başında Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri geliyor.