Bursa'da dilenci kılığında polis baskını: Kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı
Bursa'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda polis ekipleri dilenci kılığına girdi. Kapıyı açan şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Bursa'da uyuşturucu satıldığı ve ruhsatsız silah bulundurulduğu ihbarını alan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.
Polis dilenci kılığında kapıyı çaldı
Polis, şüphelinin delilleri imha etmesini önlemek için sıradışı bir yöntem seçti. Ekipler, kapıyı dilenci kılığında çalarak dikkat çekmeden kapının açılmasını sağladı. Kapının açılmasıyla birlikte ekipler içeri girerek operasyonu başlattı.
Silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Evde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 67 adet fişek, 5 parça halinde toplam 728 gram esrar, 9 parça halinde 146 gram esrar tohumu, 2 kök hint keneviri, 86 adet şeffaf kilitli poşet, 1 adet havalı tüfek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Tutuklandı
Operasyon kapsamında yakalanan M.K. isimli şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.