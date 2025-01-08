Bursa'da eğitim uçağı düştü
Bursa Yenişehir Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı pisti terk ettikten hemen sonra düştü.
Yenişehir Havalimanı'nda saat 12.45’te özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, taksi yaparken (hava aracının kendi gücüyle yerde hareket etmesi) pistten çıktı. Uçağın burnu toprak zemine saplanırken, pilot hafif yaralandı.
Bursa Valiliği’nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
“İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanında 08.01.2025 günü saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.”
'ÖĞRENCİMİZİN SAĞLIK DURUMU İYİ'
Bursa'da Yenişehir Havalimanı'nda taksi yapan eğitim uçağının pistten çıkmasıyla ilgili özel uçuş okulundan açıklama geldi. Private Pilot Licence (PPL) öğrencisinin piste inişini tamamladıktan sonra, uçağı pisti terk ederken yol dışına çıktığı kaydedilen açıklamada, "Bursa Yenişehir Havalimanı'nda 11.45'te (Lokal) yalnız eğitim görevi için havalanan TC-UDN tescilli uçağımız ile PPL öğrencimiz saat 12.40'ta emniyetle inişini tamamlamış, iniş sonrasında taksi esnasında pisti terk ederken kontrolünü kaybetmiş ve taksi yolu dışına çıkmıştır. Öğrencimizin sağlık durumu iyidir" ifadelerine yer verildi.