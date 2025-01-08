Bursa'da eğitim uçağı düştü

Bursa Valiliği’nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanında 08.01.2025 günü saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.”