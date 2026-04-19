Bursa'da facianın eşiğinden dönültü: 10 kişi vinçlerle kurtarıldı
Bursa’da tarım işçilerini taşıyan traktör, Kocasu Deresi’ni geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak devrildi. Suyun ortasında mahsur kalan 10 işçi için AFAD, İtfaiye ve jandarma ekipleri seferber oldu. Bölgeye sevk edilen vincin yardımıyla saniyelerin yarıştığı o anlarda işçiler tek tek kurtarıldı.
Kaynak: DHA / İHA
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Kocasu Deresi’nden traktörle karşıya geçmek isteyen 10 işçinin bulunduğu traktör, suyun ortasında devrildi.
1 / 15
Akıntının etkisiyle dengesini kaybeden traktördeki işçiler dere içinde mahsur kaldı.
2 / 15
Olayın ardından bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, jandarma, AFAD ve Yenişehir arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
3 / 15
Ekipler, suyun debisi ve zemin şartlarının zorluğu nedeniyle kurtarma çalışmalarını kontrollü şekilde yürüttü.
4 / 15