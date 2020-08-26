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  3. 26 Ağustos 2020 08:22

Bursa'da Fırtına-16 operasyonu! Otomobilin her yerinden uyuşturucu çıktı

Bursa'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir otomobildeki gizli bölmelere saklanmış 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar ele geçirildi.

Bursa'da Fırtına-16 operasyonu! Otomobilin her yerinden uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Bursa, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde yasadışı yollarla Türkiye’ye uyuşturucu ile uyarıcı ticareti ve sevkiyatı yapan istihbaratı aldı. Şahıslara yönelik Fırtına-16 (F-16) adı verilen operasyon düzenlendi.

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Bursa'da Fırtına-16 operasyonu! Otomobilin her yerinden uyuşturucu çıktı

Zehir tacirlerinin kullandığı araç, narkotik ekipleri tarafından kente girdiği andan itibaren takibe alındı. Yurtdışından yasadışı yollarla ülkemize uyuşturucu madde getirip dağıtımını yapacağı tespit edilen ve takip edilen araç otoyol üzerinde durdurulup emniyet otoparkına çekildi.

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Bursa'da Fırtına-16 operasyonu! Otomobilin her yerinden uyuşturucu çıktı

Araçta bulunan A.J. isimli Suriye uyruklu şahıs gözaltına alınırken, narkotik madde arama köpeği Fırtına’nın tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı.

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Bursa'da Fırtına-16 operasyonu! Otomobilin her yerinden uyuşturucu çıktı

Narkotik arama köpeği Fırtına yardımıyla yapılan aramada, aracın motor kaputu, arka tamponu ve torpidosunda hazırlanan özel bölmelere gizlenmiş yaklaşık 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar ele geçirildi.

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