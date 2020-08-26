Bursa'da Fırtına-16 operasyonu! Otomobilin her yerinden uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Bursa, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde yasadışı yollarla Türkiye’ye uyuşturucu ile uyarıcı ticareti ve sevkiyatı yapan istihbaratı aldı. Şahıslara yönelik Fırtına-16 (F-16) adı verilen operasyon düzenlendi.

