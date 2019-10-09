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  3. 09 Ekim 2019 00:02

Bursa'da görenleri korkutan gösteri

Yaptığı tehlikeli şovlarda bilinen Cemil Urhan'ın Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gerçekleştirdiği gösteri izleyenleri heyecanlandırdı. Gösteriler sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken sağlık ekipleri de hazır bekletildi. .

Bursa'da görenleri korkutan gösteri

Orhangazi ilçesinde spor salonu işleten ve 1990'lı yıllardan beri yaptığı tehlikeli şovlarla tanınan "Çılgın Cemil" lakaplı Cemil Urhan, Cumhuriyet Alanı'nda gösteri gerçekleştirdi.

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Bursa'da görenleri korkutan gösteri

Otomobil ve motosikletlerin de yer aldığı etkinlikte, Urhan'ın yaptığı gösteri, izleyicileri heyecanlandırdı.

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Bursa'da görenleri korkutan gösteri

Çivili tahtaya yaslanan Urhan, gaza basan iki otomobil ile çivili tahtanın arasında kaldı. Daha sonra motosikletler Urhan'ın göğsü ile boynunun üzerinden geçti.

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Bursa'da görenleri korkutan gösteri

Gösteri, izleyicilerden büyük alkış aldı.

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