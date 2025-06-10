Bursa'da günlerdir kayıp minik çocuk tam ümitler tükendiği anda bulundu
Bursa'da Kurban Bayramı Arefe günü okula gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki minik Burak 5 gün sonra saklandığı barakada bulundu.
Kaynak: DHA / İHA
Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Burak K. (14), 5 Haziran sabahı okula gitmek için evden çıktı.
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Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan Burak K.'ın mahalle meydanından kalkan servise binmediği ve okula gitmediğini öğrenen ailesi, akşam dönmeyince çevrede arama yaptı.
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Arama yapan aile Altıntaş İlkokulu bahçesindeki barakada Burak K.'a ait okul çantasını buldu. Durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi.
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İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama çalışması başlattı.
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