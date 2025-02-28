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Bursa'da iki dev gemi çarpıştı: O anlar kamerada

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki özel limanda 104 ve 199 metre uzunluğundaki iki gemi çarpıştı.

Kaynak: DHA
Bursa'da iki dev gemi çarpıştı: O anlar kamerada - Resim: 1

Gemlik ilçesindeki özel limanda, dün, 104 metre uzunluğundaki Palau bandıralı Friends RS-1 adlı yük gemisi, limana yaklaşma manevrası sırasında belirlenemeyen nedenle, Marshall Adaları bandıralı 199 metre uzunluğundaki Jessica B adlı kargo gemisinin burun tarafına çarptı.

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Bursa'da iki dev gemi çarpıştı: O anlar kamerada - Resim: 2

Jessica B gemisinde zarar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Bursa'da iki dev gemi çarpıştı: O anlar kamerada - Resim: 3
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