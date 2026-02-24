Bursa'da kafe savaş alanına döndü: Birbirlerine acımasızca saldırdılar

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kafe, film sahnelerini aratmayan bir kavgaya sahne oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, tarafların kontrolünü kaybetmesiyle büyük bir arbedeye dönüştü.