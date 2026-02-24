  1. Anasayfa
Bursa'da kafe savaş alanına döndü: Birbirlerine acımasızca saldırdılar

Bursa Osmangazi'de bir kafede çıkan tartışma, meydan savaşına dönüştü. Tarafların birbirine masa ve sandalyelerle saldırdığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kafe, film sahnelerini aratmayan bir kavgaya sahne oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, tarafların kontrolünü kaybetmesiyle büyük bir arbedeye dönüştü.

Sandalye ve masalar havada uçuştu

Kavgaya tutuşan taraflar, hırslarını alamayınca kafedeki eşyaları birbirlerine karşı kullandı. Sandalye ve masalarla acımasızca birbirlerine saldıran taraflar mekanı savaş alanına çevirdi. 

Kafede 100 bin liralık hasar

Kavga sonrası yapılan ilk incelemelerde, kırılan mobilyalar nedeniyle kafede yaklaşık 100 bin liralık maddi hasar meydana geldiği tespit edildi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şahıslar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

