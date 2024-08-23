Bursa'da kan donduran işkence evi: Eski erkek arkadaş şikayet edince ortaya çıktı

Gelen tepkiler üzerine E.D.C., köpekleri bırakarak evden ayrılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi, savcılıktan alınan iznin ardından köpekleri geçici olarak Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipsiz Hayvanlar Barınağına bıraktı. Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, 15 Ağustos günü yapılan ihbar sonrası, belirtilen adrese gittiklerini belirterek, "4 köpeğe şiddet edildiği tanısını koyduk. Dişi olan yavru köpeklerin birinde de darp ve sol gözünde kanama tespit ettik" dedi.