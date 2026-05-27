Bursa'da kan donduran vahşet: Dayısını döverek öldürüp, cesediyle 3 gün kaldı!
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde E.A., annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen dayısı C.T.'yi döverek öldürdü. Korkunç olayın ardından yaralı annesi ve dayısının cansız bedeniyle aynı evde 3 gün geçiren zanlı, gittiği taksi durağında cinayeti itiraf edince yakalandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Uludağ Sokak'ta bulunan bir evde, 23 Mayıs günü öğle saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Kentte mehter takımında görevli olan 60 yaşındaki C.T., yalnız yaşadığı evinin kapılarını bir süre önce ablası Ç.A. ve yeğeni E.A.'ya açtı.
Evde birlikte alkol aldıkları sırada 35 yaşındaki E.A., 63 yaşındaki annesi Ç.A.'ya şiddet uygulamaya başladı. Ablasını korumak amacıyla araya giren dayı C.T. ile öfkeli yeğen arasında arbede çıktı. Gözü dönen E.A., dayısını darbederek öldürdü.
Cesetle Aynı Evde 3 Gün Geçirdi
Cinayetin ardından soğukkanlılığını koruyan E.A., ağır yaralı haldeki annesi ve dayısının cesediyle birlikte tam 3 gün boyunca aynı çatı altında yaşadı.
Katil zanlısı, 25 Mayıs günü alkolün de etkisiyle mahalledeki bir taksi durağına giderek şoförlere dayısının evde hareketsiz yattığını söyledi. Durumdan şüphelenen taksicilerin ihbarı üzerine adrese Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.