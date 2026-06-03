Bursa'da kan donduran vahşet: Eşini 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdü

Tesisatçılık yaparak geçimini sağlayan Z.G. ile eşi M.G. arasında ikamet ettikleri dairede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma başladı. İkili arasındaki gerilim kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldıran Z.G., küçük çocuklarının dehşet dolu bakışları arasında eşini göğsünden ağır yaraladı. Aldığı tek bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.