Bursa'da kan donduran vahşet: Eşini 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 31 yaşındaki tesisatçı Z.G., tartıştığı eşi M.G.'yi 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan koca, polis ekiplerince suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalandı.
Osmangazi ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanda yaşanan kan donduran olayda, 31 yaşındaki Z.G., 29 yaşındaki eşi M.G.'yi 10 yaşındaki oğullarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.
Tesisatçılık yaparak geçimini sağlayan Z.G. ile eşi M.G. arasında ikamet ettikleri dairede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma başladı. İkili arasındaki gerilim kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldıran Z.G., küçük çocuklarının dehşet dolu bakışları arasında eşini göğsünden ağır yaraladı. Aldığı tek bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
M.G.’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Z.G., kısa süre sonra suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. (DHA)