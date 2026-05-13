Bursa'da korkutan gece: 6 katlı bina bir anda alev topuna döndü!
Bursa Osmangazi’de gece yarısı çıkan yangın, büyük bir facianın eşiğinden dönülmesine neden oldu. 6 katlı bir binanın en üst katında başlayan alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, mahalle sakinleri korkuyla sokağa döküldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dün gece saat 01.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Hocahasan Mahallesi Taşım Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm daireyi kapladı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında yükselen alevler ve dumanlar ilçenin birçok noktasından görüldü. Isının etkisiyle kırılan pencere camlarının çıkardığı gürültü ve duman kokusu mahallede büyük paniğe neden oldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdivenli araçlarla alevlere müdahale etti. Yangının binanın çatısına sıçrama riskine karşı yoğun çaba sarf eden ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına almayı başardı.