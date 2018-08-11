Bursa'da korkutan yangın
Mudanya ilçesine bağlı Çağrışan mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyeye ait çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da bölgeye gönderildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bursa-Mudanya karayolunun sağ tarafında başlayan yangın, yolun sol tarafına da sıçradı.