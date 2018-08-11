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  3. 11 Ağustos 2018 15:00

Bursa'da korkutan yangın

Mudanya ilçesine bağlı Çağrışan mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyeye ait çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.

Bursa'da korkutan yangın

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Bursa'da korkutan yangın

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da bölgeye gönderildi.


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Bursa'da korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bursa-Mudanya karayolunun sağ tarafında başlayan yangın, yolun sol tarafına da sıçradı.

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Bursa'da korkutan yangın

Dumanlar Bursa merkezinden de görülürken ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.


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