Bursa'da korkutan yangın: İtfaiye ekiplerine saldırdılar

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesinde Tütüncüoğlu Çiftliği Karlıdağ Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinin çatısında yangın çıktı. Alevler çatıyı sararken, binaya bitişik evlerin üst katında oturanlar alevlerin kendi evlerine sıçramasını önlemek için yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla yangına müdahale etti.