Bursa'da korkutan yangın: İtfaiye ekiplerine saldırdılar
Bursa'da bir tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın büyük paniğe yol açarken yangın nedeniyle binada mahsur kalanların kurtarılması sırasında yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ile iş yeri çalışanları arasında arbede çıktı.
Kaynak: DHA / İHA
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesinde Tütüncüoğlu Çiftliği Karlıdağ Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinin çatısında yangın çıktı. Alevler çatıyı sararken, binaya bitişik evlerin üst katında oturanlar alevlerin kendi evlerine sıçramasını önlemek için yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla yangına müdahale etti.
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Tekstil atölyesine bitişik durumdaki bir evde yürüyemeyen yaşlı kadın ise mahsur kaldı. Yaşlı kadını dumanların arasından çıkaran mahalle sakinleri, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti.
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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı.
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Ancak yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ile iş yeri çalışanları arasında arbede çıktı.
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