Bursa'da lisede kadın cinayeti: Reddedilince vahşice öldürdü
Bursa'da lisede çalışan kadın barışma teklifini reddedilen kocası tarafından boğazından ve karnından bıçaklanarak öldürüldü.
Bursa'da lisede çalışan kadın koca vahşetine kurban gitti. Barışma teklifi reddedilen koca, eşini boğazından ve karın boşluğundan bıçaklayarak öldürdü.
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Olay Süleymaniye Mahallesinde bulunan Yunus Emre Lisesi'nde meydana geldi. Atalay Doğan(30), öğle saatlerinde barışmak için eşinin temizlik görevi yaptığı okula gitti.
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Tartışma sırasında öfkelenen Doğan elindeki bıçakla karısı Bircan Doğan'ı (29) boğazından ve karın boşluğundan bıçaklamaya başladı.
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Durumu gören eğitimciler, polise ve 112’ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, karısını bıçaklayan adamı zorlukla etkisiz hale getirdiler.
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