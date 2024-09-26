Bursa'da magandalara şafak operasyonu: 9 gözaltı
Bursa'da kalabalık bir grubun havaya ateş açması ile ilgili görüntüleri inceleyen polis ekipleri, zanlılara eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
Kaynak: İHA
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Hacivat mahallesi'nde havaya kalabalık grubun ateş açtığı görüntüleri üzerine harekete geçti.
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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler 3 ay boyunca fiziki olarak takip edildi.
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Tespit edilen 9 şüphelinin evine, şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri ile Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği operasyonda şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşları ile kırıldı.
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Eş zamanlı düzenlenen operasyonda P.A., E.P, S.P., Ç.P., S.P., F.P., S.Y., Ş.P. ve S.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
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