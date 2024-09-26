Bursa'da magandalara şafak operasyonu: 9 gözaltı

Tespit edilen 9 şüphelinin evine, şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri ile Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği operasyonda şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşları ile kırıldı.