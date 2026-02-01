Bursa'da nefes kesen kovalamaca: Pompacı kılığına giren polis önlerini kesti

El bombası ve silah ele geçirildi

Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 adet savunma tipi el bombası ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Olay yerine çağrılan bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, ele geçirilen el bombasını kontrollü şekilde teslim aldı.