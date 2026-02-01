Bursa'da nefes kesen kovalamaca: Pompacı kılığına giren polis önlerini kesti
Bursa'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde, 1 adet el bombası ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olay, Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri otomobilden şüphelendi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna giren ekipler, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği’nde görevli bir polis memurunun benzin istasyonundan pompacı kıyafeti almasıyla dikkat çekici bir yöntem uyguladı.
Pompacı kılığına giren polis aracın önünü kesti
Pompacı kılığına giren polis memuru, benzin istasyonu karşısında kaçan otomobilin önünü keserek aracın durdurulmasını sağladı. Destek ekiplerinin de müdahalesiyle otomobil kontrol altına alındı.
El bombası ve silah ele geçirildi
Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 adet savunma tipi el bombası ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Olay yerine çağrılan bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, ele geçirilen el bombasını kontrollü şekilde teslim aldı.