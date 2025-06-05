Bursa'da ortaya çıkan dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Bursa'da oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Mahallede etkili olan ani hava hareketi sonucu oluşan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen hortum tozu dumana kattı.
1 / 5
Hortumun yerleşim alanına yakın bir noktada görülmesi, bazı vatandaşlarda kısa süreli korku ve panik oluşturdu.
2 / 5
Görüntülerde, rüzgarın etkisiyle çevredeki bazı hafif cisimlerin savrulduğu, insanların panik içinde güvenli alanlara doğru yöneldiği anlar yer aldı.
3 / 5
4 / 5