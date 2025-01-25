Bursa'da otoparkta büyük yangın: 13 araç küle döndü
Bursa'da oto galerisine ait park alanında çıkan yangında 10 araç kullanılamaz hale gelirken, 3 araçta da hasar oluştu. Sabotaj ihtimali üzerinde duran ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Yangın saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde bir oto galeri işletmesinin park alanında çıktı.
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Galerinin park alanındaki araçların bulunduğu bölgeden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangın yan tarafta bulunan oto tamirhanesine de sıçradı.
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Yaklaşık 10 itfaiye aracı, 1 tanker ve 40 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
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