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Bursa'da otoparkta büyük yangın: 13 araç küle döndü

Bursa'da oto galerisine ait park alanında çıkan yangında 10 araç kullanılamaz hale gelirken, 3 araçta da hasar oluştu. Sabotaj ihtimali üzerinde duran ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
Bursa'da otoparkta büyük yangın: 13 araç küle döndü - Resim: 1

Yangın saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde bir oto galeri işletmesinin park alanında çıktı.

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Bursa'da otoparkta büyük yangın: 13 araç küle döndü - Resim: 2

Galerinin park alanındaki araçların bulunduğu bölgeden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Bursa'da otoparkta büyük yangın: 13 araç küle döndü - Resim: 3

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangın yan tarafta bulunan oto tamirhanesine de sıçradı.

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Bursa'da otoparkta büyük yangın: 13 araç küle döndü - Resim: 4

Yaklaşık 10 itfaiye aracı, 1 tanker ve 40 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

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