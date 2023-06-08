Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın
Bursa'da bir palet fabrikası, bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
İHA'nın haberine göre büyük yangın saat 02.00 sıralarında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir palet imalat fabrikasında meydana geldi.
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Kısa sürede büyüyen yangında, alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. O
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lay yerine gelen itfaiye ekibi yangının çevreye sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi.
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