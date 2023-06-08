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  4. Gece yarısı kabusu! Alevler geceyi aydınlattı!

Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da bir palet fabrikası, bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın - Resim: 1

İHA'nın haberine göre büyük yangın saat 02.00 sıralarında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir palet imalat fabrikasında meydana geldi. 

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Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın - Resim: 2

Kısa sürede büyüyen yangında, alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

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Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın - Resim: 3

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. O

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Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın - Resim: 4

lay yerine gelen itfaiye ekibi yangının çevreye sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi.

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