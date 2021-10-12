Bursa'da plastik fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

1 İŞÇİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada ilk belirlemelere göre 1 İşçi öldü, 3 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları iyi. AFAD, itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Fabrikaya müdahale ediliyor. Tespitler sürüyor. İçerinde başka işçinin olmadığını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.