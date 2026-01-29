Bursa'da sabaha kadar süren korku: kimyasal kaplama fabrikasında büyük yangın
Bursa'da kimyasal yüzey kaplama fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın büyük korkuya yol açarken, saatlerce müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi. Gece alevlere teslim olan fabrika sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Kaynak: DHA / İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi 115'nci Sokak'taki kimyasal yüzey kaplama fabrikasında saat 01.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta zarar meydana geldi.
Bursa'da gece saatlerinde alevler teslim olan kimyasal kaplama fabrikası sabahın ilk ışıklarında dronla görüntülendi.
Nilüfer ilçesindeki Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kimyasal kaplama fabrikasında gece saatlerinde çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan yangının verdiği hasar sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.
