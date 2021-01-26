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  3. 26 Ocak 2021 18:04

Bursa'da sanayi sitesinde hortum: 1 kişi yaralandı onlarca bina hasar gördü

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir sanayi sitesini hortum vurdu. 1 kişi üzerine düşen metal levha yüzünden yaralanırken 20 iş yeri zarar gördü. Bir kamyon da hortum sebebiyle sürüklenip yan yattı.

Bursa'da sanayi sitesinde hortum: 1 kişi yaralandı onlarca bina hasar gördü

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Bursa'da sanayi sitesinde hortum: 1 kişi yaralandı onlarca bina hasar gördü

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir sanayi sitesini hortum vurdu.

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Bursa'da sanayi sitesinde hortum: 1 kişi yaralandı onlarca bina hasar gördü

1 kişi üzerine düşen metal levha yüzünden yaralanırken 20 iş yeri zarar gördü.

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Bursa'da sanayi sitesinde hortum: 1 kişi yaralandı onlarca bina hasar gördü

Bir kamyon da hortum sebebiyle sürüklenip yan yattı.

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