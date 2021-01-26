Bursa'da sanayi sitesinde hortum: 1 kişi yaralandı onlarca bina hasar gördü
26 Ocak 2021 18:04
Bursa'da sanayi sitesinde hortum: 1 kişi yaralandı onlarca bina hasar gördü
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir sanayi sitesini hortum vurdu. 1 kişi üzerine düşen metal levha yüzünden yaralanırken 20 iş yeri zarar gördü. Bir kamyon da hortum sebebiyle sürüklenip yan yattı.
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir sanayi sitesini hortum vurdu.
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1 kişi üzerine düşen metal levha yüzünden yaralanırken 20 iş yeri zarar gördü.
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Bir kamyon da hortum sebebiyle sürüklenip yan yattı.