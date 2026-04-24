Bursa'da şoke eden olay: Eşinin takılarıyla sevgilisine düğün yaptı!
Bursa'nın Gürsu ilçesinde 2 çocuk annesi M.Ç., boşanma aşamasında olduğu eşi İ.Ç.’nin, kendisine ait düğün takılarını bozdurarak sevgilisiyle düğün yaptığını iddia etti. Ölümle tehdit edildiğini belirterek savcılığa koşan kadın, ''Benim altınlarımla salon tutup, başkasına yuva kurdu'' diye konuştu.
Bursa’nın Gürsu ilçesinde 2017 yılında görücü usulü ile evlenen M.Ç. (33) ve İ.Ç. (30) çifti, 2022 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma sürecine girdi. Ancak nafaka konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle resmi boşanma bir türlü gerçekleşmedi. Ayrı yaşayan taraflardan M.Ç., geçtiğimiz Kasım ayında öğrendiği gerçekle sarsıldı.
İddiaya göre İ.Ç., halen resmi nikahlı eşi varken sevgilisi B.K. (27) ile dini nikah kıyarak gösterişli bir düğün yaptı. M.Ç., bu düğünün masraflarının kendisine ilk evliliğinde takılan altın bilezik ve çeyrek altınların bozdurulmasıyla karşılandığını öne sürdü.
M.Ç. bunun üzerine hem eşinden hem de bu birlikteliğe karşı çıktığı için kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü İ.Ç.'nin amcası Ş.Ç.'den şikayetçi oldu.
'BENLE RESMİ OLARAK EVLİ OLDUĞU HALDE BAŞKASIYLA EVLENDİ'
Kendisiyle resmi nikahı olduğu halde başkasıyla düğün yapan boşanma aşamasında olduğu eşine tepki gösteren M. Ç., “Biz 9 yıl önce evlendik. Önce kendisi, bana nafaka vermeden ayrılmak istedi. Sonrasında öğrendim ki başkasıyla imam nikahı yapıp düğün de yapmış. Haberim yoktu ve öğrenince şok oldum. İ.Ç.’nin amcasına ulaştım ve bana, ‘Seninle nikahlı olduğu için midemiz bulanıyor. B.K.'nın ailesi tehlikeli insanlar, seni ortadan kaldırırlar’ dedi. Beni ölümle tehdit ediyorlar ve ondan da şikayetçi oldum. Biz onunla resmi olarak evliyiz. Benim altınlarımla salon tutup başkasına yuva kurdu. Benim altınlarımla kurulan evde oturuyorlar” ifadelerini kullandı.