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Bursa'da tüfekli cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde C.A.'nın, tartıştığı husumetlisi O.E. tarafından tüfekle göğsünden vurularak öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Bursa'da tüfekli cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 1

Olay, 18 Mart’ta saat 23.00 sıralarında, Çeltikçi Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Elinde tornavida bulunan C.A. ile husumetli olduğu O.E. arasında tartışma çıktı. 

 

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Bursa'da tüfekli cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 2

Tartışmanın büyümesi üzerine O.E., tüfekle C.A.’ya ateş etti. Göğsünden vurulan A. kanlar içinde yere yığılırken, E. hızla uzaklaştı. 

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Bursa'da tüfekli cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan A., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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Bursa'da tüfekli cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 4

Olayın ardından kaçan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan O.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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