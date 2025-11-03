Bursa'da tüyler ürperten vahşet: 75 bıçak darbesiyle öldürüldü
Bursa'da Rusya uyruklu 20 yaşındaki genç kız, tartıştığı Azerbaycanlı sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü.
Kaynak: DHA
Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2’nci Birol Sokak’taki bir evde meydana geldi. Birlikte yaşayan A.K. ile sevgilisi S.M. (27) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında S.M., K.’yı bıçaklamaya başladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.M. elinde bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden 75 bıçak darbesi alan A.K., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
A.K.’nın hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)
